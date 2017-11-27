Белозерцев объявил взыскание Иоффе и Сакмаеву Политика

Пенза, 27 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев объявил взыскание начальнику департамента градостроительства и архитектуры – главному архитектору Пензенской области Леониду Иоффе и руководителю регионального центра государственной экспертизы и ценообразования в строительстве Андрею Сакмаеву в связи с тем, что они не представили ему в электронном виде фотографии и анализ ветхих домов на территории Пензы.

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«Я поручал Иоффе и Сакмаеву подготовить по областному центру, особенно по центру города, фотографии жилых домов, которые аварийные, старые», — пояснил глава региона в ходе оперативного совещания в правительстве области в понедельник, 27 ноября.

Леонид Иоффе заверил губернатора, что и фотографии, и анализ подготовлены, но на бумажном носителе. Он пообещал представить всю информацию после совещания.

«Мы не смогли по техническим причинам это в электронный вид перевести», — сказал чиновник.

По мнению Ивана Белозерцева, у ответственных лиц было достаточно времени с пятницы по понедельник, чтобы подготовить данные в электронном виде.

«Иоффе, Сакмаеву, кто «по техническим причинам не смог», сегодня постановление на стол об объявлении взыскания», — сказал он, обращаясь к первому зампреду правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной.

Глава региона отметил, что это будет первое взыскание начальника департамента градостроительства и архитектуры Пензенской области в должности, которую он занимает с конца 2015 года.