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Валерий Савин покидает пост вице-губернатора Пензенской области

18:06 | 28.11.2017 | Политика

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Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Валерий Савин покидает пост вице-губернатора Пензенской области, который занимал с декабря 2015 года. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев.

Валерий Савин покидает пост вице-губернатора Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию», — написал Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер» во вторник, 28 ноября.

«Благодарен Валерию Александровичу Савину за совместную работу. Он опытный и грамотный управленец», — добавил губернатор.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин в разные годы работал заместителем главы администрации Пензы, возглавлял управление по обеспечению деятельности губернатора, администрацию Первомайского, а затем — Ленинского района города.

Биография

Савин Валерий Александрович

С сентября 2008 года трудился в должности заместителя председателя правительства региона.

С мая 2013 года приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора.

В 2014–2015 годах являлся помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича.

После назначения Ивана Белозерцева на должность врио губернатора Пензенской области вернулся в регион: в июне 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства, в декабре — вице-губернатором.
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