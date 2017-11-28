Валерий Савин покидает пост вице-губернатора Пензенской области Политика Пенза, 28 ноября 2017. PenzaNews. Валерий Савин покидает пост вице-губернатора Пензенской области, который занимал с декабря 2015 года. Об этом сообщил глава региона Иван Белозерцев. Фотография © PenzaNews Купить фотографию «Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию», — написал Иван Белозерцев в микроблоге «Твиттер» во вторник, 28 ноября. «Благодарен Валерию Александровичу Савину за совместную работу. Он опытный и грамотный управленец», — добавил губернатор. Вице-губернатор Пензенской области покидает пост по собственному желанию. Благодарен Валерию Александровичу Савину за совместную работу. Он опытный и грамотный управленец. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) November 28, 2017 Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Валерий Савин в разные годы работал заместителем главы администрации Пензы, возглавлял управление по обеспечению деятельности губернатора, администрацию Первомайского, а затем — Ленинского района города. Биография

Савин Валерий Александрович С сентября 2008 года трудился в должности заместителя председателя правительства региона. С мая 2013 года приступил к исполнению обязанностей вице-губернатора. В 2014–2015 годах являлся помощником полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. После назначения Ивана Белозерцева на должность врио губернатора Пензенской области вернулся в регион: в июне 2015 года был назначен временно исполняющим обязанности председателя правительства, в декабре — вице-губернатором. Нашли ошибку в тексте?

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