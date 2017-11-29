Мэр Пензы вошел в число лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО Политика

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вновь занял второе место в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленном компанией «Медиалогия» за октябрь.

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Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 8 тыс. 942,1 пункта.

В числе событий с участием Виктора Кувайцева, которые широко освещали СМИ, аналитики назвали встречу с руководителем компании «ВолгаПроектСтройМост» Валерием Котовым. В ходе нее обсуждались вопросы, связанные с оценкой состояния мостов.

Кроме того, отмечено обращение мэра к представителям ресурсоснабжающих организаций о скорейшем восстановлении благоустройства после земляных работ.

Лидером медиарейтинга стал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Его медиаиндекс составил 10 тыс. 334 пункта.

На третьем месте с большим отрывом расположился Алексей Ладыков из Чебоксар, его медиаиндекс — 3 тыс. 22 пункта.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.