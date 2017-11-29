EN
17:38:56 Среда, 29 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Мэр Пензы вошел в число лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО

16:27 | 29.11.2017 | Политика

Печать

Пенза, 29 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев вновь занял второе место в медиарейтинге глав администраций столиц субъектов Приволжского федерального округа, подготовленном компанией «Медиалогия» за октябрь.

Мэр Пензы вошел в число лидеров медиарейтинга глав администраций столиц регионов ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно представленным данным, его медиаиндекс составил 8 тыс. 942,1 пункта.

В числе событий с участием Виктора Кувайцева, которые широко освещали СМИ, аналитики назвали встречу с руководителем компании «ВолгаПроектСтройМост» Валерием Котовым. В ходе нее обсуждались вопросы, связанные с оценкой состояния мостов.

Кроме того, отмечено обращение мэра к представителям ресурсоснабжающих организаций о скорейшем восстановлении благоустройства после земляных работ.

Лидером медиарейтинга стал глава администрации Уфы Ирек Ялалов. Его медиаиндекс составил 10 тыс. 334 пункта.

На третьем месте с большим отрывом расположился Алексей Ладыков из Чебоксар, его медиаиндекс — 3 тыс. 22 пункта.

Медиаиндекс — показатель системы «Медиалогия», позволяющий качественно проанализировать эффективность PR. Он рассчитывается автоматически с применением технологий лингвистического анализа.

Значение медиаиндекса определяется для каждого объекта — компании, персоны или бренда — в каждом сообщении СМИ.

Его значение может колебаться в пределах от -1000 до +1000 для сообщения в зависимости от тона упоминания. При анализе за определенный период все индексы по сообщениям с упоминанием объекта суммируются. Чем выше индекс, тем более ярко и позитивно представлен объект в СМИ.
Актуальное
Читайте также
Пензенский «Дизель» потерпел второе поражение в Китае Yotа предложила безлимитный доступ к YouTube
В Пензе до конца марта будет ограничено движение большегрузов Дом на Ударной в Пензе включат в новую программу расселения в числе первых — вице-мэр
В Пензенской области на объекте «Ростелекома» открыт третий универсам «Пятерочка» В мэрии Пензы ищут пути борьбы со стихийной торговлей у «КаГау»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама