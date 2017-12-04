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Белозерцев прокомментировал слова Семина о молодежи и власти

11:32 | 04.12.2017 | Политика

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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области, член президиума регионального политсовета «Единой России» Иван Белозерцев прокомментировал заявление бывшего депутата Законодательного собрания Дмитрия Семина о ненужности молодежи власти, которое тот сделал в середине ноября.

Белозерцев прокомментировал слова Семина о молодежи и власти

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Имеет право сказать? Имеет. Есть такая проблема? Есть», — отметил глава региона в ходе XXIV конференции реготделения «Единой России» в пензенской областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

Он добавил, что, в частности, существуют определенные сложности в сфере трудоустройства молодых специалистов.

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«Его сразу раз и «задвинули», а такие ребята должны быть, которые говорят о наболевших проблемах», — пояснил Иван Белозерцев.

Губернатор обратил внимание собравшихся на то, что Дмитрий Семин участие в партийной конференции не принимает.

При этом он подчеркнул, что хотел бы, чтобы зал на треть был заполнен представителями «Молодой Гвардии Единой России».

«Молодежь всегда поддерживает хорошие проекты, хорошие инициативы», — сказал Иван Белозерцев, призвав более опытных единороссов активизировать взаимодействие с молодыми кадрами.
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