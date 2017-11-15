Молодежь пока не нужна власти в Пензенской области — экс-депутат Политика

Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. Власти Пензенской области в полной мере не осознают, что за молодежью будущее. Такое мнение высказал бывший депутат Законодательного собрания региона Дмитрий Семин, который являлся самым молодым народным избранником в областном парламенте пятого созыва.

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«Сегодня в Кремле президент Владимир Владимирович Путин наградил [первого заместителя научного руководителя по перспективным исследованиям ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»] Юрия Трутнева. […] Я хочу сказать и проявить особое внимание на слова, которые Юрий Алексеевич сказал президенту. Что термоядерные разработки делает молодежь. Из молодежи выбирают лучших, а они формируют вокруг себя команду. И молодежь необходимо поддерживать, особенно лидеров. Наверное, после таких слов хочется задать вопрос всем политическим лидерам, особенно в регионах. Почему вы не слышите или не хотите слышать умных людей, которые понимают, что за молодежью будущее?!» — написал Дмитрий Семин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Бывший депутат пояснил, что раньше, когда ему говорили о невостребованности молодежи, он всегда вставал на защиту губернатора и других чиновников, призывая не бездействовать, проявлять настойчивость и активность.

«Но в итоге, когда столько лет своей молодой жизни отдал сфере молодежной политики, хотел расти и развиваться дальше, развивать регион и государство, со мной случилось то, о чем уже говорил — молодежь власти пока не нужна. Особенно в нашем регионе», — констатировал он.

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«Так что, Иван Александрович [Белозерцев, губернатор Пензенской области] и многие представители власти, если не задуматься о кадровом потенциале региона, то скоро мы столкнемся еще с более серьезными социально-экономическими проблемами региона, так как выжить только на инвестициях, акцизах и торговых центрах нельзя», — добавил Дмитрий Семин, сопроводив сообщение фотографиями Владимира Путина, Юрия Трутнева и Ивана Белозерцева.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», Дмитрий Семин начинал свою карьеру в региональном штабе всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России».

В 2012–2014 годах являлся председателем молодежного правительства Пензенской области.

В октябре 2015 года в возрасте 25 лет получил мандат депутата Законодательного собрания пятого созыва, освободившийся в связи со сложением полномочий Виктора Кондрашина, ранее занявшего пост сенатора.