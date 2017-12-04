Савельев, Курдова и еще 16 человек вошли в регполитсовет «Единой России» в порядке ротации
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Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Восемнадцать человек, в числе которых глава Пензы Валерий Савельев, министр культуры и туризма области Татьяна Курдова, депутаты Законодательного собрания Ольга Чистякова и Олег Кочетков, избраны в состав политсовета реготделения «Единой России» в порядке ротации по итогам XXIV конференции, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.
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Среди тех, кто также вошел в региональный политсовет, секретари местных отделений партии — лунинского, бессоновского, иссинского и белинского — Нина Ошкина, Елена Самсонова, Дмитрий Петров и Юрий Макаров соответственно.
Кроме того, в его состав включены секретари 10 первичных отделений — №2 поселка Башмаково Роман Алсултанов, №11 села Калиновка Пачелмского района Алина Евстафеева, №47 Верхней Елюзани Равиля Кадеркаева, №35 Мокшана Екатерина Комина, №6 и №7 Малой Сердобы Любовь Кузнецова и Марина Помякшева, №16 села Трескино Колышлейского района Юлия Лачугина, №32 Ленинского района Пензы Юлия Мартынова, №3 села Каргалейка Шемышейского района Татьяна Князькина, №3 села Новые Пичуры Наровчатского района Галина Шиндяпкина.
В отличие от тех, кого ранее вывели из состава регионального политсовета «Единой России», фамилии кандидатов на включение были зачитаны на конференции, после чего состоялось тайное голосование.
В итоге предложенные кандидатуры были поддержаны единогласно.
Таким образом, из состава регионального политсовета партии, который до сегодняшнего дня насчитывал 99 человек, были выведены 12, а включены 18. В результате теперь в него входят 105 человек.
Состав регионального политсовета партии «Единая Россия»:
1. Лидин Валерий Кузьмич;
2. Трохин Василий Иванович;
3. Воронков Александр Геннадьевич;
4. Дворянинов Юрий Валентинович;
5. Еремкин Александр Иванович;
6. Макаров Михаил Николаевич;
7. Супиков Вадим Николаевич;
8. Рябихина Лариса Юрьевна;
9. Акчурин Ильдар Анвярович;
10. Андронова Наталья Николаевна;
11. Байдаров Сергей Юрьевич;
12. Безрукова Ульяна Александровна;
13. Белозерцев Иван Александрович;
14. Вдонин Владимир Васильевич;
15. Воронина Ирина Владимировна;
16. Гуляков Александр Дмитриевич;
17. Девликамов Ринат Рафаилович;
18. Егоров Сергей Николаевич;
19. Кабельский Григорий Ефимович;
20. Казаков Сергей Владимирович;
21. Кодрашин Виктор Викторович;
22. Космачев Вячеслав Владимирович;
23. Кочетков Олег Александрович;
24. Кувайцев Виктор Николаевич;
25. Курдова Татьяна Владимировна;
26. Лисовол Сергей Юрьевич;
27. Лукашин Игорь Владимирович;
28. Лукьянов Николай Васильевич;
29. Мельниченко Олег Владимирович;
30. Мутовкин Владимир Борисович;
31. Пышкин Дмитрий Александрович;
32. Руденский Игорь Николаевич;
33. Саванков Евгений Иванович;
34. Савельев Валерий Петрович;
35. Савин Валерий Николаевич;
36. Сиротский Евгений Григорьевич;
37. Фейгина Вера Александровна;
38. Чистякова Ольга Александровна;
39. Шалдаева Наталья Владимировна;
40. Шатров Василий Иванович;
41. Акчурина Наталия Васильевна;
42. Борькина Ольга Петровна;
43. Глухов Дмитрий Михайлович;
44. Горин Александр Андреевич;
45. Грошев Константин Николаевич;
46. Едалов Владимир Федорович;
47. Жиряков Виктор Николаевич;
48. Касимцев Сергей Викторович;
49. Кириллов Владимир Павлович;
50. Козин Сергей Николаевич;
51. Краснопеев Сергей Александрович;
52. Куроедов Олег Александрович;
53. Лазарева Елена Юрьевна;
54. Лапшина Ольга Николаевна;
55. Линина Людмила Валентиновна;
56. Лошкарев Анатолий Алексеевич;
57. Макаров Юрий Федорович;
58. Митрошин Александр Николаевич;
59. Никирин Виктор Иванович;
60. Ошкина Нина Николаевна;
61. Петров Дмитрий Иванович;
62. Рачков Олег Николаевич;
63. Рузайкин Сергей Николаевич;
64. Саботиров Николай Юрьевич;
65. Самсонова Елена Александровна;
66. Синенков Олег Николаевич;
67. Спирягин Александр Евгеньевич;
68. Терешкин Андрей Петрович;
69. Тришкина Светлана Викторовна;
70. Хохлова Ирина Анатольевна;
71. Юрлов Николай Петрович;
72. Юрлова Галина Николаевна;
73. Акимов Александр Александрович;
74. Абдуллина Диана Алиевна;
75. Абрамов Михаил Александрович;
76. Акмашева Валентина Николаевна;
77. Алсултанов Роман Хасамбекович;
78. Баландина Ольга Анатольевна;
79. Банчуков Андрей Александрович;
80. Бикбаева Румия Хасяновна;
81. Евстафеева Алина Владимировна;
82. Загорнова Наталья Александровна;
83. Ильичева Светлана Викторовна;
84. Кадеркаева Равиля Мукадясовна;
85. Комина Екатерина Владимировна;
86. Князькина Татьяна Ивановна;
87. Корочкина Наталья Владимировна;
88. Кузнецова Ольга Александровна;
89. Кузнецова Любовь Ивановна;
90. Куликова Елена Васильевна;
91. Куличков Сергей Анатольевич;
92. Куряев Юсеф Джафярович;
93. Лачугина Юлия Васильевна;
94. Лисков Олег Николаевич;
95. Мартынова Юлия Евгеньевна;
96. Мещерякова Елена Павловна;
97. Небылица Надежда Анатольевна;
98. Полякова Светлана Владимировна;
99. Помякшева Марина Владимировна;
100. Седова Лариса Юрьевна;
101. Серебрякова Светлана Ивановна;
102. Тенишев Руслан Алиевич;
103. Улитина Елена Валентиновна;
104. Шиндяпкина Галина Николаевна;
105. Щеголькова Татьяна Михайловна.