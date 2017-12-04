Савельев, Курдова и еще 16 человек вошли в регполитсовет «Единой России» в порядке ротации Политика

Пенза, 4 декабря 2017. PenzaNews. Восемнадцать человек, в числе которых глава Пензы Валерий Савельев, министр культуры и туризма области Татьяна Курдова, депутаты Законодательного собрания Ольга Чистякова и Олег Кочетков, избраны в состав политсовета реготделения «Единой России» в порядке ротации по итогам XXIV конференции, состоявшейся в библиотеке имени М.Ю. Лермонтова в понедельник, 4 декабря.

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Среди тех, кто также вошел в региональный политсовет, секретари местных отделений партии — лунинского, бессоновского, иссинского и белинского — Нина Ошкина, Елена Самсонова, Дмитрий Петров и Юрий Макаров соответственно.

Кроме того, в его состав включены секретари 10 первичных отделений — №2 поселка Башмаково Роман Алсултанов, №11 села Калиновка Пачелмского района Алина Евстафеева, №47 Верхней Елюзани Равиля Кадеркаева, №35 Мокшана Екатерина Комина, №6 и №7 Малой Сердобы Любовь Кузнецова и Марина Помякшева, №16 села Трескино Колышлейского района Юлия Лачугина, №32 Ленинского района Пензы Юлия Мартынова, №3 села Каргалейка Шемышейского района Татьяна Князькина, №3 села Новые Пичуры Наровчатского района Галина Шиндяпкина.

В отличие от тех, кого ранее вывели из состава регионального политсовета «Единой России», фамилии кандидатов на включение были зачитаны на конференции, после чего состоялось тайное голосование.

В итоге предложенные кандидатуры были поддержаны единогласно.

Таким образом, из состава регионального политсовета партии, который до сегодняшнего дня насчитывал 99 человек, были выведены 12, а включены 18. В результате теперь в него входят 105 человек.

Состав регионального политсовета партии «Единая Россия»:

1. Лидин Валерий Кузьмич;

2. Трохин Василий Иванович;

3. Воронков Александр Геннадьевич;

4. Дворянинов Юрий Валентинович;

5. Еремкин Александр Иванович;

6. Макаров Михаил Николаевич;

7. Супиков Вадим Николаевич;

8. Рябихина Лариса Юрьевна;

9. Акчурин Ильдар Анвярович;

10. Андронова Наталья Николаевна;

11. Байдаров Сергей Юрьевич;

12. Безрукова Ульяна Александровна;

13. Белозерцев Иван Александрович;

14. Вдонин Владимир Васильевич;

15. Воронина Ирина Владимировна;

16. Гуляков Александр Дмитриевич;

17. Девликамов Ринат Рафаилович;

18. Егоров Сергей Николаевич;

19. Кабельский Григорий Ефимович;

20. Казаков Сергей Владимирович;

21. Кодрашин Виктор Викторович;

22. Космачев Вячеслав Владимирович;

23. Кочетков Олег Александрович;

24. Кувайцев Виктор Николаевич;

25. Курдова Татьяна Владимировна;

26. Лисовол Сергей Юрьевич;

27. Лукашин Игорь Владимирович;

28. Лукьянов Николай Васильевич;

29. Мельниченко Олег Владимирович;

30. Мутовкин Владимир Борисович;

31. Пышкин Дмитрий Александрович;

32. Руденский Игорь Николаевич;

33. Саванков Евгений Иванович;

34. Савельев Валерий Петрович;

35. Савин Валерий Николаевич;

36. Сиротский Евгений Григорьевич;

37. Фейгина Вера Александровна;

38. Чистякова Ольга Александровна;

39. Шалдаева Наталья Владимировна;

40. Шатров Василий Иванович;

41. Акчурина Наталия Васильевна;

42. Борькина Ольга Петровна;

43. Глухов Дмитрий Михайлович;

44. Горин Александр Андреевич;

45. Грошев Константин Николаевич;

46. Едалов Владимир Федорович;

47. Жиряков Виктор Николаевич;

48. Касимцев Сергей Викторович;

49. Кириллов Владимир Павлович;

50. Козин Сергей Николаевич;

51. Краснопеев Сергей Александрович;

52. Куроедов Олег Александрович;

53. Лазарева Елена Юрьевна;

54. Лапшина Ольга Николаевна;

55. Линина Людмила Валентиновна;

56. Лошкарев Анатолий Алексеевич;

57. Макаров Юрий Федорович;

58. Митрошин Александр Николаевич;

59. Никирин Виктор Иванович;

60. Ошкина Нина Николаевна;

61. Петров Дмитрий Иванович;

62. Рачков Олег Николаевич;

63. Рузайкин Сергей Николаевич;

64. Саботиров Николай Юрьевич;

65. Самсонова Елена Александровна;

66. Синенков Олег Николаевич;

67. Спирягин Александр Евгеньевич;

68. Терешкин Андрей Петрович;

69. Тришкина Светлана Викторовна;

70. Хохлова Ирина Анатольевна;

71. Юрлов Николай Петрович;

72. Юрлова Галина Николаевна;

73. Акимов Александр Александрович;

74. Абдуллина Диана Алиевна;

75. Абрамов Михаил Александрович;

76. Акмашева Валентина Николаевна;

77. Алсултанов Роман Хасамбекович;

78. Баландина Ольга Анатольевна;

79. Банчуков Андрей Александрович;

80. Бикбаева Румия Хасяновна;

81. Евстафеева Алина Владимировна;

82. Загорнова Наталья Александровна;

83. Ильичева Светлана Викторовна;

84. Кадеркаева Равиля Мукадясовна;

85. Комина Екатерина Владимировна;

86. Князькина Татьяна Ивановна;

87. Корочкина Наталья Владимировна;

88. Кузнецова Ольга Александровна;

89. Кузнецова Любовь Ивановна;

90. Куликова Елена Васильевна;

91. Куличков Сергей Анатольевич;

92. Куряев Юсеф Джафярович;

93. Лачугина Юлия Васильевна;

94. Лисков Олег Николаевич;

95. Мартынова Юлия Евгеньевна;

96. Мещерякова Елена Павловна;

97. Небылица Надежда Анатольевна;

98. Полякова Светлана Владимировна;

99. Помякшева Марина Владимировна;

100. Седова Лариса Юрьевна;

101. Серебрякова Светлана Ивановна;

102. Тенишев Руслан Алиевич;

103. Улитина Елена Валентиновна;

104. Шиндяпкина Галина Николаевна;

105. Щеголькова Татьяна Михайловна.