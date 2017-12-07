Максим Иванкин назначен заместителем начальника МУП «Пензадормост» Политика

Пенза, 7 декабря 2017. PenzaNews. Бывший начальник городского управления транспорта и связи Максим Иванкин назначен заместителем начальника МУП «Пензадормост» в четверг, 7 декабря. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила руководитель пресс-службы администрации Пензы Татьяна Резепова.

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Она уточнила, что решение было принято на утреннем совещании в мэрии.

«Как сказал Виктор Николаевич [Кувайцев, глава администрации Пензы], это для укрепления руководящего состава», — пояснила Татьяна Резепова.

В настоящее время обязанности директора МУП «Пензадормост» исполняет Юрий Парастаев.

Максим Иванкин занимал должность начальника городского управления транспорта и связи с марта 2016 года. Сначала он трудился в ранге исполняющего обязанности, а в августе 2016 года был утвержден в должности начальника управления транспорта и связи Пензы.

Он покинул этот пост в конце ноября 2017 года.

