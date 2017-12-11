Неэффективные руководители должны покинуть свои должности — пензенский губернатор Политика

Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Главы администраций муниципальных образований Пензенской области, а также руководители ведомств и бюджетных учреждений, которые не могут добиться положительных результатов, должны освободить занимаемые должности. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я хочу обратить внимание, что те главы [администраций] муниципальных образований, которые не поддерживают село, не вкладывают средства в оказание услуг и развитие села с точки зрения коммунальной инфраструктуры, с точки зрения поддержки социального блока, независимо от того, когда их избрали — совсем недавно, или они работают уже длительное время, есть такие «долгожители» у нас — будут покидать свои должности», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 декабря.

Иван Белозерцев добавил, что уже дал свою оценку работе глав в тех районах, которые посетил в течение 2017 года.

Читайте также

Руководивший 18 лет лопатинской администрацией Алтынбаев назначен на новый срок

В качестве положительного примера он привел спасскую районную больницу, где после смены руководителя 1,5 года назад произошли изменения к лучшему.

«Тот, кто не показывает результат, эти должностные лица — врачи, директора школ, детских садов, главы [администраций] муниципальных образований и [...] министры — должны освобождать свои должности. На эти должности должны приходить эффективные руководители», — подчеркнул губернатор.

Он отметил, что в районах, где были назначены новые главы, ситуация постепенно меняется, потому что руководители «нащупали правильные, системные направления в работе».