Неэффективные руководители должны покинуть свои должности — пензенский губернатор
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Пенза, 11 декабря 2017. PenzaNews. Главы администраций муниципальных образований Пензенской области, а также руководители ведомств и бюджетных учреждений, которые не могут добиться положительных результатов, должны освободить занимаемые должности. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.
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«Я хочу обратить внимание, что те главы [администраций] муниципальных образований, которые не поддерживают село, не вкладывают средства в оказание услуг и развитие села с точки зрения коммунальной инфраструктуры, с точки зрения поддержки социального блока, независимо от того, когда их избрали — совсем недавно, или они работают уже длительное время, есть такие «долгожители» у нас — будут покидать свои должности», — сказал он в ходе оперативного совещания в правительстве региона в понедельник, 11 декабря.
Иван Белозерцев добавил, что уже дал свою оценку работе глав в тех районах, которые посетил в течение 2017 года.
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В качестве положительного примера он привел спасскую районную больницу, где после смены руководителя 1,5 года назад произошли изменения к лучшему.
«Тот, кто не показывает результат, эти должностные лица — врачи, директора школ, детских садов, главы [администраций] муниципальных образований и [...] министры — должны освобождать свои должности. На эти должности должны приходить эффективные руководители», — подчеркнул губернатор.
Он отметил, что в районах, где были назначены новые главы, ситуация постепенно меняется, потому что руководители «нащупали правильные, системные направления в работе».