Руководивший 18 лет лопатинской администрацией Алтынбаев назначен на новый срок Политика Лопатино, 17 ноября 2017. PenzaNews. Ришат Алтынбаев, который был впервые назначен главой администрации Лопатинского района Пензенской области в августе 1999 года, вновь утвержден в данной должности. Фотография © PenzaNews Купить фотографию Соответствующее решение депутаты собрания представителей четвертого созыва приняли в ходе 4-й очередной сессии, состоявшейся в пятницу, 17 ноября. Как сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля администрации Лопатинского района Юлия Семенова, в ходе конкурса на замещение вакантной должности конкуренцию ему составила руководитель аппарата Ольга Демина. Ришат Алтныбаев будет работать в должности главы администрации в течение срока полномочий собрания представителей. Среди тех, кто поздравил его с назначением, был заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин, который принял участие в состоявшейся сессии. Алтынбаев Ришат Рифатович родился в селе Старый Вершаут Лопатинского района Пензенской области 12 июня 1959 года. В 1988 году окончил Саратовский сельскохозяйственный институт. В ноябре 1982 года начал трудовую деятельность механиком колхоза имени 23-го партсъезда. В январе 1983 года стал главным инженером этого колхоза. С апреля 1985 года работал директором лопатинского комбикормового завода. В ноябре 1989 года стал председателем совета лопатинского райпо. С августа 1999 года занимал должность главы администрации Лопатинского района. 29 сентября 2017 года его полномочия были прекращены в связи с истечением срока контракта, однако уже 3 октября Ришат Алтынбаев был назначен исполняющим обязанности главы администрации Лопатинского района. 17 ноября 2017 года назначен главой администрации Лопатинского района на срок полномочий собрания представителей четвертого созыва. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», орденом «Российская нация», медалью МЧС России «Участнику ликвидации пожаров». Женат, имеет двоих сыновей. Нашли ошибку в тексте?

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