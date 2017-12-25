Пензенский губернатор призвал чиновников плодотворно поработать в праздники Политика

Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев призвал членов регионального правительства с пользой провести новогодние праздники, используя официальные выходные для выездов в районы и решения текущих задач.

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«[Необходимо] подготовить график дежурства членов правительства, глав муниципальных образований на новогодние и рождественские праздники. У каждого должно быть на все эти дни индивидуальное задание при посещении районов — какие объекты посетить, какие вопросы обсудить в муниципалитете», — сказал он, обращаясь к первому зампреду правительства – руководителю аппарата губернатора и правительства Пензенской области Ларисе Рябихиной в ходе оперативного совещания в понедельник, 25 декабря.

Иван Белозерцев потребовал обратить особое внимание на объекты соцкультбыта, а также школы, в которых будут проходить праздничные мероприятия.