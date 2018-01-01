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Олег Мельниченко возглавил Всероссийский совет местного самоуправления

20:40 | 25.12.2017 | Политика

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Пенза, 25 декабря 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко избран председателем Всероссийского совета местного самоуправления (ВСМС) в ходе VI съезда общественной организации, состоявшегося в Москве в понедельник, 25 декабря. Об этом сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, который возглавлял совет с сентября 2014 года.

Олег Мельниченко возглавил Всероссийский совет местного самоуправления

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сегодня на съезде ВСМС сложил полномочия председателя. По моему предложению новым председателем избран О.В. Мельниченко. Поздравляю!» — написал он в микроблоге «Твиттер».

На прошедшем съезде Всероссийский совет местного самоуправления поддержал выдвижение действующего президента РФ Владимира Путина кандидатом на пост главы государства для участия в выборах 2018 года.

«Мы, участники шестого съезда ВСМС со всей страны — от Калининграда до Сахалина, заявляем о своей горячей поддержке решения Владимира Владимировича Путина выдвинуть свою кандидатуру на должность президента РФ», — зачитал Олег Мельниченко текст заявления, принятого советом.

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Он добавил, что ВСМС поддерживает деятельность главы государства, направленную на укрепление местного самоуправления, а в конечном итоге — на благо каждого жителя страны.

«Мы обращаемся к органам местного самоуправления, ко всем гражданам России: если судьба Родины вам не безразлична, поддержите кандидатуру Владимира Владимировича Путина», — цитирует Олега Мельниченко РИА Новости.

Общероссийская общественная организация «Всероссийский совет местного самоуправления» (ВСМС) учреждена 31 мая 2006 года по инициативе активных граждан. Объединяет 84 региональных отделения.

Нацелена на развитие позитивной гражданской активности на местах и вовлечение жителей в решение насущных проблем городов и сел. Одним из приоритетных направлений деятельности является сбор и распространение лучших муниципальных практик.
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