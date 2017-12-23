Олег Мельниченко вошел в состав президиума Генсовета «Единой России» Политика

Москва, 23 декабря 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко, который также является главой комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, вошел в состав президиума Генерального совета «Единой России».

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В рамках пленарного заседания XVII партийного съезда в субботу, 23 декабря, по итогам закрытого голосования он сначала был избран членом Генсовета «Единой России», состав которого в рамках ротации обновлен на 23%.

Из действующего состава было выведено 38 человек, введено 39.

Таким образом, общая численность членов Генсовета составит 170 человек. Среди них — двое представителей Пензенской области: председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, избранный в его состав 22 января 2017 года, и Олег Мельниченко.

В продолжение съезда обновленный Генеральный совет установил состав президиума — центрального выборного коллегиального органа партии — в количестве 35 человек.

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В результате тайного голосования в него введены врио руководителя ЦИК «Единой России» Александр Борисов, глава партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов и депутаты Алена Аршинова, Константин Бахарев, Сергей Боярский, Виктор Дзюба, Виктор Зубарев, Иван Квитка, Зураб Макиев, Сергей Петров, Дмитрий Саблин, Александр Сидякин и Сергей Сопчук, сенаторы Олег Мельниченко и Вячеслав Тимченко, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, зампред Мосгордумы Андрей Метельский, вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко, глава Минстроя России Михаил Мень и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Путем открытого голосования принято решение о прекращении членства в президиуме Генсовета врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, проректора по внешним связям Санкт-Петербургского института гостеприимства Анны Бардашевич, депутатов Госдумы Владимира Бурматова, Николая Панкова, Виктора Пинского и Раисы Кармазиной.

Также обновлен состав Высшего совета «Единой России».

Из него выведено два человека, введено 12. Численность членов увеличилась с 90 до 100 человек, сообщает пресс-служба партии.