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Олег Мельниченко вошел в состав президиума Генсовета «Единой России»

19:45 | 23.12.2017 | Политика

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Москва, 23 декабря 2017. PenzaNews. Сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко, который также является главой комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, вошел в состав президиума Генерального совета «Единой России».

Олег Мельниченко вошел в состав президиума Генсовета «Единой России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках пленарного заседания XVII партийного съезда в субботу, 23 декабря, по итогам закрытого голосования он сначала был избран членом Генсовета «Единой России», состав которого в рамках ротации обновлен на 23%.

Из действующего состава было выведено 38 человек, введено 39.

Таким образом, общая численность членов Генсовета составит 170 человек. Среди них — двое представителей Пензенской области: председатель Законодательного собрания, секретарь реготделения «Единой России» Валерий Лидин, избранный в его состав 22 января 2017 года, и Олег Мельниченко.

В продолжение съезда обновленный Генеральный совет установил состав президиума — центрального выборного коллегиального органа партии — в количестве 35 человек.

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В результате тайного голосования в него введены врио руководителя ЦИК «Единой России» Александр Борисов, глава партийной фракции в Госдуме Сергей Неверов и депутаты Алена Аршинова, Константин Бахарев, Сергей Боярский, Виктор Дзюба, Виктор Зубарев, Иван Квитка, Зураб Макиев, Сергей Петров, Дмитрий Саблин, Александр Сидякин и Сергей Сопчук, сенаторы Олег Мельниченко и Вячеслав Тимченко, председатель Новгородской областной думы Елена Писарева, зампред Мосгордумы Андрей Метельский, вице-спикер Законодательного собрания Краснодарского края Николай Гриценко, глава Минстроя России Михаил Мень и генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Путем открытого голосования принято решение о прекращении членства в президиуме Генсовета врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, проректора по внешним связям Санкт-Петербургского института гостеприимства Анны Бардашевич, депутатов Госдумы Владимира Бурматова, Николая Панкова, Виктора Пинского и Раисы Кармазиной.

Также обновлен состав Высшего совета «Единой России».

Из него выведено два человека, введено 12. Численность членов увеличилась с 90 до 100 человек, сообщает пресс-служба партии.
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