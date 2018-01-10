Дмитриенко, Капралов, Балашов и Панин вошли в обновленный президентский кадровый резерв Политика

Пенза, 10 января 2018. PenzaNews. Сенатор Алексей Дмитриенко, министр экономики Пензенской области Сергей Капралов, а также двое заместителей руководителя аппарата — начальник управления госслужбы и кадров правительства региона Игорь Балашов и глава управления по обеспечению деятельности губернатора Алексей Панин вновь вошли в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента России Владимира Путина.

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Всего в него включены 143 человека.

Среди них — представители федеральных министерств, депутаты Госдумы РФ, губернаторы и их заместители, чиновники регионального уровня, главы городских администраций и другие управленцы.

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«В период после утверждения предыдущего состава резерва в ноябре 2016 года восемь человек назначены президентом России исполняющими обязанности высшего должностного лица субъекта РФ», — сообщили в пресс-службе Кремля, уточнив, что речь идет о Бурятии, Удмуртии, Воронежской, Ивановской, Нижегородской, Новосибирской, Рязанской областях и Ненецком автономном округе.

«Четыре человека назначены главой государства на руководящие должности в федеральных органах исполнительной власти (министр экономического развития, директор Федеральной службы судебных приставов и его заместитель, заместитель министра иностранных дел). Всего получили новые назначения 44 представителя резерва», — добавили в пресс-службе.