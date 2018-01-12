Пензенцы 14 января смогут поставить подпись за Путина в приемной «Единой России» Политика

Пенза, 12 января 2018. PenzaNews. Все желающие 14 января смогут поставить подпись в поддержку самовыдвижения действующего президента России Владимира Путина на пост главы государства для участия в мартовских выборах в региональной общественной приемной председателя «Единой России», которая действует по адресу: Пенза, площадь Маршала Жукова, 4, кабинет №112.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба реготделения партии, такая возможность предусмотрена по всей стране в связи с многочисленными обращениями членов и сторонников «Единой России».

Сбор подписей будет осуществляться с 9.00 до 19.00.

При себе необходимо иметь паспорт.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 6 декабря действующий президент России Владимир Путин объявил о своем участии в выборах, которые пройдут 18 марта 2018 года.

Позднее он уточнил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец.

26 декабря инициативная группа избирателей проголосовала за выдвижение Владимира Путина кандидатом на пост главы государства.

Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать 300 тыс. подписей избирателей.