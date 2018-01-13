Белозерцев вместе с Володиным посетил Саратовскую область Политика

Саратов, 13 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, который накануне оценил ход реконструкции станции скорой помощи в Пензе, прибыл в город Ртищево Саратовской области.

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В частности, они посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, где проходило совещание с депутатами муниципальных образований региона под руководством саратовского губернатора Валерия Радаева.

Гости прибыли на мероприятие примерно через два часа после начала выступления главы региона, вызвав существенное оживление среди участников.

Спикер нижней палаты российского парламента неформально по-дружески поприветствовал руководителя Саратовской области, после чего подошел к микрофону, а губернатор Иван Белозерцев занял место в зале.

Вячеслав Володин поздравил собравшихся с наступившим Новым годом. Он отметил, что подобный формат встречи с городскими и районными депутатами используется впервые, однако если такой опыт признают эффективным, то он будет использоваться в дальнейшем.

Выступая перед участники мероприятия, председатель Госдумы России заявил о необходимости в ближайшие три года увеличить финансирование из регионального бюджета ремонта дорог до 10 млрд. рублей, что позволит привести их в нормативное состояние.

Кроме того, Вячеслав Володин сообщил о передаче нескольких участков дорог, соединяющих Саратовскую область с Пензенской, Тамбовской и другими, в федеральную собственность. По его словам, это произойдет, как только решится вопрос с дорогой на Ртищево.

Парламентарий также высказал мнение, что со стороны Сердобска Пензенской области, откуда он прибыл на совещание, дороги все же лучше, но, переходя к теме госдолга, заметил, что объем имеющихся перед банками кредитных обязательств у Пензенской области больше.

Вячеслав Володин позитивно оценил работу саратовских властей в этом направлении и подчеркнул, что размер долга следует сократить до такой суммы, которая бы не наносила серьезного ущерба бюджету региона.

По имеющейся информации, сейчас объем кредитных обязательств Саратовской области составляет более 50 млрд. рублей.