EN
23:41:33 Суббота, 13 января
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Белозерцев вместе с Володиным посетил Саратовскую область

16:59 | 13.01.2018 | Политика

Печать

Саратов, 13 января 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вместе со спикером Госдумы России Вячеславом Володиным, который накануне оценил ход реконструкции станции скорой помощи в Пензе, прибыл в город Ртищево Саратовской области.

Белозерцев вместе с Володиным посетил Саратовскую область. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В частности, они посетили физкультурно-оздоровительный комплекс, где проходило совещание с депутатами муниципальных образований региона под руководством саратовского губернатора Валерия Радаева.

Гости прибыли на мероприятие примерно через два часа после начала выступления главы региона, вызвав существенное оживление среди участников.

Спикер нижней палаты российского парламента неформально по-дружески поприветствовал руководителя Саратовской области, после чего подошел к микрофону, а губернатор Иван Белозерцев занял место в зале.

Вячеслав Володин поздравил собравшихся с наступившим Новым годом. Он отметил, что подобный формат встречи с городскими и районными депутатами используется впервые, однако если такой опыт признают эффективным, то он будет использоваться в дальнейшем.

Выступая перед участники мероприятия, председатель Госдумы России заявил о необходимости в ближайшие три года увеличить финансирование из регионального бюджета ремонта дорог до 10 млрд. рублей, что позволит привести их в нормативное состояние.

Кроме того, Вячеслав Володин сообщил о передаче нескольких участков дорог, соединяющих Саратовскую область с Пензенской, Тамбовской и другими, в федеральную собственность. По его словам, это произойдет, как только решится вопрос с дорогой на Ртищево.

Парламентарий также высказал мнение, что со стороны Сердобска Пензенской области, откуда он прибыл на совещание, дороги все же лучше, но, переходя к теме госдолга, заметил, что объем имеющихся перед банками кредитных обязательств у Пензенской области больше.

Вячеслав Володин позитивно оценил работу саратовских властей в этом направлении и подчеркнул, что размер долга следует сократить до такой суммы, которая бы не наносила серьезного ущерба бюджету региона.

По имеющейся информации, сейчас объем кредитных обязательств Саратовской области составляет более 50 млрд. рублей.
Актуальное
Читайте также
Ассоциация историко-культурных общественных организаций создана в Пензе Житель Каменки подозревается в краже бутылки коньяка из кафе
55-летнего жителя Пензы будут судить за кражу из автомобиля 60 пензенских полицейских приняли участие в акции «Донор в погонах»
В Пензенской области произведено 300 тыс. тонн сахара-песка Мэр поздравил пензенских журналистов с Днем российской печати
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver