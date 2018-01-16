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Голохвастов сменил Кильгянкина на посту директора МУП «Зеленое хозяйство Пензы»

10:28 | 16.01.2018 | Политика

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Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Вячеслав Голохвастов, возглавлявший МУП «Пензадормост» с начала 2016 года до осени 2017-го, назначен директором МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».

Голохвастов сменил Кильгянкина на посту директора МУП «Зеленое хозяйство Пензы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Заместитель главы городской администрации Сергей Волков, исполняющий обязанности мэра, объявил о данном кадровом решении сити-менеджера Виктора Кувайцева в ходе совещания, состоявшегося утром во вторник, 16 января.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в приемной МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», Александр Кильгянкин, который являлся руководителем предприятия на протяжении последних 10 лет — с января 2008 года, продолжит работу в качестве заместителя директора.

В настоящее время пост главы МУП «Пензадормост» занимает Юрий Парастаев. 7 декабря 2017 года его заместителем был назначен Максим Иванкин, ранее возглавлявший городское управление транспорта и связи.
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