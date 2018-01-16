Стал известен адрес избирательного штаба Путина в Пензе Политика

Пенза, 16 января 2018. PenzaNews. Региональный избирательный штаб в поддержку действующего президента России Владимира Путина, который заявил об участии в выборах главы государства 18 марта 2018 года в качестве самовыдвиженца, будет действовать в Пензе в административном здании на улице Куйбышева, 3.

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Адрес регионального штаба размещен на предвыборном сайте Владимира Путина, о запуске которого было официально объявлено накануне.

По единому телефонному номеру, указанному на интернет-ресурсе, информацию о местоположении пензенского штаба подтвердили.

«Штаб находится на улице Куйбышева, 3», — сказал оператор.

Вместе с тем корреспондент ИА «PenzaNews», намеревавшийся во вторник, 16 января, ознакомиться с тем, как организована его работа, обнаружил, что пока никакая деятельность по этому адресу не ведется.

Какие-либо вывески или таблички — как на фасаде здания, так и внутри — отсутствуют, а двери помещений, в которых, предположительно, будет располагаться региональный штаб Владимира Путина, оказались закрыты.

В пресс-центре федерального избирательного штаба Владимира Путина пообещали разобраться в ситуации и предоставить информацию о проводимой в Пензе работе в ближайшее время.