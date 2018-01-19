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В «Единой России» не смогли уточнить детали визита Тимченко в Пензу

19:29 | 19.01.2018 | Политика

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Пенза, 19 января 2018. PenzaNews. Представители «Единой России» не смогли ответить на несколько вопросов независимого информационного агентства «PenzaNews» относительно визита в Пензу руководителя приволжского межрегионального координационного совета (МКС) партии, члена Совета Федерации РФ Вячеслава Тимченко.

В «Единой России» не смогли уточнить детали визита Тимченко в Пензу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В пензенском реготделении «Единой России» корреспондента переадресовали в Законодательное собрание, попытавшись убедить его в том, что встреча с активом якобы проходила именно в там, хотя в сообщении на партийном сайте указано иное — она состоялась в штабе на улице Гладкова.

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На просьбу журналиста дать контакт лица, ответственного за взаимодействие «Единой России» со СМИ в Пензенской области, представитель партии, который не назвал своего имени, заявил, что в отделении «вообще пресс-секретаря нет», после того как выполнявшая эти функции сотрудница ушла в декретный отпуск.

В департаменте взаимодействия со СМИ ЦИК «Единой России» также не смогли оперативно предоставить информацию.

Простые вопросы о том, когда именно состоялся визит Вячеслава Тимченко в Пензу и приезжал ли кто-то из других членов приволжского МКС вместе с ним, поставили единороссов в тупик: по телефону предложили направить их по почте, а после этого за несколько часов так и не нашли возможности ответить.

«Коллегам передали, поэтому ждите, свяжутся», — сказал ИА «PenzaNews» представитель ЦИК «Единой России» Антон Фролов вечером в пятницу, 19 января, не уточнив при этом, сколько времени может уйти на ответ.
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