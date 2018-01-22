В Пензенскую область поступило 110 КОИБов Политика

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. 110 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) поступило в Пензенскую область для организации голосования на выборах президента России 18 марта. Об этом сообщил председатель избирательной комиссии региона Александр Синюков.

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«По инструкции, утвержденной ЦИК [Центральной избирательной комиссии], три остаются в резерве на случай выхода из строя. 107 комплексов распределили решением нашей комиссии», — сказал он.

Глава облизбиркома уточнил, что 26 комплексов установят в Заречном, где ими «закроют» 100% участков, а еще 81 КОИБ будет использоваться в Пензе.

По словам Александра Синюкова, для размещения КОИБов выбрано 107 участков из 1 тыс. 102, которые будут открыты в Пензенской области в день голосования, с учетом большого числа прикрепленных к ним избирателей.

В свою очередь руководитель информационного центра аппарата избирательной комиссии Пензенской области Алексей Бурунов пояснил, что КОИБ-2017 на порядок надежнее, чем КОИБ-2010, поскольку в нем продублированы все системы.

«Под крышкой расположен аккумулятор. Если тот КОИБ не позволял продолжить работу после отключения электроэнергии, то данный КОИБ позволяет 4 часа проводить полноценную работу по приему бюллетеней [без электричества] в день голосования. За 4 часа необходимо будет найти дополнительный источник — либо генератор, либо автомобильный аккумулятор, и КОИБ продолжает работу», — сказал он.

Алексей Бурунов уточнил также, что один комплекс состоит из двух избирательных урн, двух сканеров на них и принтера.

«Если происходит такая ситуация, что КОИБ выходит из строя [...], то есть функция, что данный КОИБ может быть снят, и здесь есть специальная планка, позволяющая голосовать как обычно — с прорезью. […] Если раньше мы на участке держали резервный ящик, сейчас этого не требуется», — сказал руководитель информационного центра, отметив, что в этом случае все бюллетени будут пересчитаны вручную.

В продолжение темы Александр Синюков пояснил, что все случаи отключения КОИБов будут проверяться на предмет постороннего вмешательства.

«Если только любой человеческий фактор — уголовное дело», — подчеркнул он.

Глава облизбиркома уточнил, что бюллетени на президентских выборах будут со специальными элементами безопасности.

«Первая степень защиты — это сетка светло-зеленого цвета. Вторая степень защиты — это наклеенная марка. […] Кандидаты в бюллетене в силу закона будут размещаться в алфавитном порядке, никакой жеребьевки здесь не будет и не планируется», — пояснил Александр Синюков.

Принцип работы КОИБов таков, что вводить бюллетени можно только по одному — лицевой стороной вниз.

Устройство воспринимает бланки с печатью только того участка, на который оно запрограммировано; не пропускает пустые листы, а также идентифицирует как недействительные бюллетени без отметок или более одной — такие с обратной стороны помечаются маркером, чтобы сократить время в случае необходимости ручного пересчета голосов.

В работу КОИБ запускается только после тестирования на образцах, которое подтверждается протоколом.

Затем тестовые бюллетени изымаются, а само устройство опечатывается.

После окончания основного — стационарного — голосования в комплекс загружают бюллетени из переносных ящиков. В итоге устройство выводит протокол голосования, который не только печатает, но и копирует на флеш-накопитель.