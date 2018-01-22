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Под Пензой досрочно прекращены полномочия более 20 депутатов

17:04 | 22.01.2018 | Политика

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Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Полномочия более 20 депутатов представительных органов сельских поселений Пензенского района Пензенской области прекращены досрочно после вмешательства прокуратуры.

Под Пензой досрочно прекращены полномочия более 20 депутатов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Установлено, что в нарушение требований закона 51 депутатом этих органов были представлены недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Так, были выявлены факты неуказания депутатами сведений о наличии у них или членов их семей в собственности транспортных средств, недвижимого имущества, расположенного как в Пензенской области, так и на территории иных субъектов РФ, сокрытия или занижения полученных в 2016 году доходов, а также финансовых обязательств имущественного характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что по результатам проверки в комитеты местного самоуправления Кондольского, Золотаревского, Большееланского, Оленевского, Богословского, Воскресеновского, Краснопольского, Ермоловского, Кучкинского, Леонидовского, Алферьевского и Мичуринского сельсоветов были внесены представления с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников.

«В итоге полномочия 23 депутатов названных сельсоветов досрочно прекращены. В отношении иных депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, прокуратурой района направлена информация губернатору Пензенской области [Ивану Белозерцеву] для проведения проверки в соответствии с региональным законодательством», — сказала собеседница агентства.
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