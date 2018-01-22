Под Пензой досрочно прекращены полномочия более 20 депутатов Политика

Пенза, 22 января 2018. PenzaNews. Полномочия более 20 депутатов представительных органов сельских поселений Пензенского района Пензенской области прекращены досрочно после вмешательства прокуратуры.

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«Установлено, что в нарушение требований закона 51 депутатом этих органов были представлены недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2016 год. Так, были выявлены факты неуказания депутатами сведений о наличии у них или членов их семей в собственности транспортных средств, недвижимого имущества, расположенного как в Пензенской области, так и на территории иных субъектов РФ, сокрытия или занижения полученных в 2016 году доходов, а также финансовых обязательств имущественного характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Она пояснила, что по результатам проверки в комитеты местного самоуправления Кондольского, Золотаревского, Большееланского, Оленевского, Богословского, Воскресеновского, Краснопольского, Ермоловского, Кучкинского, Леонидовского, Алферьевского и Мичуринского сельсоветов были внесены представления с требованием рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий народных избранников.

«В итоге полномочия 23 депутатов названных сельсоветов досрочно прекращены. В отношении иных депутатов, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства, прокуратурой района направлена информация губернатору Пензенской области [Ивану Белозерцеву] для проведения проверки в соответствии с региональным законодательством», — сказала собеседница агентства.