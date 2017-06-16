Губернатор назвал ошибки в декларациях 11 депутатов гордумы Пензы «мелочами» Политика

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, который еще менее полугода назад требовал наказать депутатов пензенской гордумы, представивших недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год, назвал ошибки народных избранников, сохранивших мандаты, «мелочами», а их нарушения — неумышленными.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Я скажу так: в Пензенской городской думе никогда не было проблем, нет их и сегодня. Если бы я дал согласие на то, чтобы депутаты сложили полномочия и вновь пошли на выборы, они бы победили. У меня в этом нет никаких сомнений!» — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в интервью « Коммерсанту ».

Глава региона пояснил, что «прокуратура увидела проблему, обозначила ее».

«Там, где нарушения были более серьезные, надзорный орган настоял на сложении полномочий, и депутаты их сложили. Другие депутаты, у которых выявили мелочи вроде неверно расставленных запятых в декларациях, остались, потому что умысла на нарушение не было», — сказал Иван Белозерцев.

Читайте также

Губернатор потребовал наказать депутатов гордумы Пензы за неверные сведения о доходах

При этом губернатор не уточнил, о каких запятых идет речь, если они используются в декларациях только при указании площади объектов недвижимости и размера дохода, чтобы отделить рубли от копеек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки прокуратура выявила, что 14 депутатов Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. 11 нарушителей входили в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР.

31 марта 2017 года гордума «приняла к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов — все они сохранили свои мандаты.

Повторно данный вопрос рассматривался 26 апреля. Тогда три депутата-единоросса Андрей Сакмаев, Сергей Седов и Борис Дрякин добровольно досрочно сложили полномочия. 11 народных избранников остались при мандатах. Прокурор Евгений Задихин заявил, что как только надзорное ведомство получит полный текст соответствующего решения гордумы, ему будет дана правовая оценка.

