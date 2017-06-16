Губернатор назвал ошибки в декларациях 11 депутатов гордумы Пензы «мелочами»

Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев, который еще менее полугода назад требовал наказать депутатов пензенской гордумы, представивших недостоверные сведения о доходах и имуществе за 2015 год, назвал ошибки народных избранников, сохранивших мандаты, «мелочами», а их нарушения — неумышленными.
«Я скажу так: в Пензенской городской думе никогда не было проблем, нет их и сегодня. Если бы я дал согласие на то, чтобы депутаты сложили полномочия и вновь пошли на выборы, они бы победили. У меня в этом нет никаких сомнений!» — прокомментировал он сложившуюся ситуацию в интервью «Коммерсанту».
Глава региона пояснил, что «прокуратура увидела проблему, обозначила ее».
«Там, где нарушения были более серьезные, надзорный орган настоял на сложении полномочий, и депутаты их сложили. Другие депутаты, у которых выявили мелочи вроде неверно расставленных запятых в декларациях, остались, потому что умысла на нарушение не было», — сказал Иван Белозерцев.
При этом губернатор не уточнил, о каких запятых идет речь, если они используются в декларациях только при указании площади объектов недвижимости и размера дохода, чтобы отделить рубли от копеек.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по итогам проведенной в сентябре 2016 года проверки прокуратура выявила, что 14 депутатов Пензенской городской думы представили недостоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год. 11 нарушителей входили в состав фракции «Единая Россия», двое — КПРФ и один — ЛДПР.
31 марта 2017 года гордума «приняла к сведению» представление прокурора Ленинского района Пензы Евгения Зудихина, касающееся досрочного прекращения полномочий 14 депутатов — все они сохранили свои мандаты.