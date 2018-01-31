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В Пензе выявлены чиновники, пытавшиеся скрыть доходы и недвижимость

11:00 | 31.01.2018 | Политика

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Пенза, 31 января 2018. PenzaNews. Сотрудники прокуратуры Ленинского района Пензы выявили факты предоставления рядом должностных лиц органов местного самоуправления недостоверных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов семьи за 2016 год в ходе проверки, проведенной в городской администрации в декабре.

В Пензе выявлены чиновники, пытавшиеся скрыть доходы и недвижимость

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В их числе — муниципальные служащие администрации Пензы, руководитель иного органа местного самоуправления города, директор муниципального учреждения, а также претендент на замещение должности муниципальной службы в мэрии. Среди допущенных ими нарушений — неуказание полученных доходов, объектов недвижимого имущества и участия в коммерческой организации», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в связи с выявленными нарушениями в адрес главы администрации Пензы Виктора Кувайцева было внесено представление.

«Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен. Приняты меры к устранению нарушений. К дисциплинарной ответственности привлечены семеро должностных лиц», — пояснила собеседница агентства.
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