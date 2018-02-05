Падалкин и Сысуев избраны в руководящие органы движения «Левый фронт» Политика

Пенза, 5 февраля 2018. PenzaNews. Пензенские активисты «Левого фронта» Сергей Падалкин и Иван Сысуев избраны в руководящие органы этого движения. Соответствующие решения приняты в ходе съезда, состоявшегося в Москве в конце минувшей недели.

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Так, Сергей Падалкин, который выполняет функции пресс-секретаря «Левого фронта» в Пензе, вошел в федеральный совет движения. В общей сложности туда избран 41 человек.

Помимо этого, пензенский активист по предложению лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова включен в исполком движения — высший орган управления в организации, который принимает наиболее важные решения. Всего в состав исполкома вошел 21 человек.

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Координатор реготделения «Левого фронта» Иван Сысуев стал одним из четырех членов контрольно-ревизионной комиссии (КРК).

Кроме того, в ходе съезда в Москве 3 февраля, который продолжался более 7 часов, были утверждены поправки в устав и программу «Левого фронта», приняты две декларации — в поддержку независимых профсоюзов и антиклерикальная, план работы движения на 2018 год и постановление «России нужен левый поворот».

Всего в работе съезда приняли участие 132 делегата из 56 регионов, а также десятки гостей, в том числе из Украины, Белоруссии, Казахстана и стран дальнего зарубежья.