Наталья Назарова избрана зампредом молодежного парламента при Госдуме РФ Политика

Пенза, 6 февраля 2018. PenzaNews. Уроженка Пензы, кандидат экономических наук Наталья Назарова единогласно избрана заместителем председателя молодежного парламента при Госдуме России.

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При этом она пока сохранила за собой должность главы комиссии молодежного парламента по экономике и предпринимательству.

«Думаю, что в ближайшее заседание у нас появится новый председатель комиссии», — сообщила ИА «PenzaNews» Наталья Назарова.

Отвечая на вопрос о задачах, которые ей предстоит решить в перспективе, она назвала в числе первоочередных укрепление взаимодействия с различными организациями, которые занимаются вопросами, связанными с поддержкой молодых специалистов — начиная с жилищных и заканчивая возможностями для самореализации.

«Например, сегодня у нас будет мероприятие в Фонде развития интернет-инициатив (ФРИИ). Я постаралась организовать эту встречу, чтобы молодые парламентарии со всей страны познакомились более детально с наработками, которые есть в России по цифровой экономике», — пояснила собеседница агентства.

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Зампред молодежного парламента добавила, что второй блок вопросов связан со сферой образования.

«Мне было бы интересно продумать какие-то варианты образования и стажировок для молодых парламентариев», — сказала она.

Кроме того, Наталья Назарова сообщила, что намерена обобщить лучшие региональные практики и наладить взаимодействие с выпускниками молодежного парламента за все 16 лет его существования, достигшими успехов в профессиональной деятельности.

Комментируя перспективы сотрудничества молодежного парламента при Госдуме РФ с Пензенской областью, она отметила, что эта тема всегда находится в зоне ее особого внимания.

«Я стараюсь во всех контактах увидеть интерес для Пензенской области», — подчеркнула собеседница агентства.