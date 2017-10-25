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Наталья Назарова стала помощником депутата Ивана Фирюлина

17:16 | 25.10.2017 | Политика

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Пенза, 25 октября 2017. PenzaNews. Уроженка Пензы, кандидат экономических наук Наталья Назарова, которая возглавляет комиссию молодежного парламента при Госдуме России по экономике и предпринимательству, стала помощником депутата Ивана Фирюлина, входящего во фракцию «Единая Россия».

Наталья Назарова стала помощником депутата Ивана Фирюлина

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На встрече с депутатом Госдумы РФ Иваном Ивановичем Фирюлиным. Всегда рада возможности пообщаться со столь опытным, но главное небезразличным политиком. А стать его помощником — особая честь для меня», — написала Наталья Назарова в своем аккаунте в Instagram, опубликовав совместную фотографию с народным избранником.

Судя по геометке, снимок был сделан в Москве. На нем видно, как Иван Фирюлин вручает своему новому помощнику соответствующее удостоверение.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с декабря 2015 года по сентябрь 2017 года Наталья Назарова занимала пост председателя молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области пятого созыва.

В апреле 2017 года она возглавила комиссию молодежного парламента при Госдуме России по экономике и предпринимательству.

Участвовала в выборах депутатов областного парламента шестого созыва от партии «Единая Россия» — шла под вторым номером в составе региональной группы №3, которую возглавляла Юлия Лазуткина. По результатам единого дня голосования не прошла в Заксобрание.
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