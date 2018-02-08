Юлия Аленкина вошла в состав регисполкома «Левого фронта» Политика

Пенза, 8 февраля 2018. PenzaNews. Юлия Аленкина включена в состав исполнительного комитета пензенского регионального отделения «Левого фронта». Соответствующее решение принято в ходе расширенного собрания регисполкома движения в минувшую среду, 7 февраля.

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Она заняла место Алексея Буланова, который был освобожден от должности координатора и выведен из состава исполкома, однако остался членом регионального совета организации.

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Таким образом, в состав обновленного регисполкома «Левого фронта», который является высшим руководящим органом, входят пять человек: координаторы Сергей Носко, Иван Сысуев и Виктор Хомец, а также Юлия Аленкина и Сергей Падалкин, выполняющий функции пресс-секретаря.

Кроме того, в ходе состоявшегося заседания были распределены обязанности между координаторами регионального отделения движения.

Так, Сергей Носко займется агитационной работой, Иван Сысуев — организационной, а Виктор Хомец будет координировать протестные акции.