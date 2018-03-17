День тишины настал в Пензенской области перед выборами президента России Политика

Пенза, 17 марта 2018. PenzaNews. День тишины перед выборами президента России, которые намечены на предстоящее воскресенье, официально настал в Пензенской области в ноль часов по московскому времени в субботу, 17 марта.

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В этот день запрещена любая агитация, в том числе раздача листовок и политическая реклама в СМИ. Также нельзя обнародовать результаты социологических опросов, прогнозов и рейтингов.

Главная цель дня тишины — дать избирателю возможность сделать осознанный выбор в спокойной обстановке и без какого-либо давления.

Согласно российскому законодательству, ранее вывешенные агитационные материалы могут оставаться на прежнем месте, если они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования.

Кроме того, информационные агентства и сетевые издания вправе не удалять опубликованную до 17 марта политическую рекламу и тем более новостные или аналитические материалы, касающиеся выборов.

Не считаются нарушениями в день тишины распространение информации непосредственно о самих выборах, призывы принять в них участие, разъяснение законодательных норм и порядка голосования. Подобная деятельность обычно осуществляется избирательными комиссиями и СМИ.

Также любая агитация запрещена непосредственно в день выборов.

Данные экзитполов могут быть обнародованы только после 21.00 по московскому времени, когда закроются последние избирательные участки в Калининградской области — самом западном регионе России.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в день выборов президента России 18 марта в Пензенской области будет открыто 1 тыс. 102 избирательных участка. Голосование пройдет с 8.00 до 20.00.

По данным на 1 января 2018 года, численность избирателей в регионе составляла 1 млн. 83 тыс. 179 человек.

На высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»). Именно в таком — алфавитном — порядке фамилии кандидатов расположены в избирательном бюллетене.

Президент России избирается на шестилетний срок.