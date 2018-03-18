Сенатор Олег Мельниченко проголосовал в Пензе Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, сенатор от Пензенской области Олег Мельниченко проголосовал на выборах президента РФ на своей малой родине.

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«Я специально прилетел из Москвы, чтобы проголосовать здесь, у себя, на своем избирательном участке», — сказал он журналистам после того, как исполнил гражданский долг в третьем корпусе лицея №2 в Пензе.

По мнению Олега Мельниченко, принять участие в выборах президента России должен каждый гражданин страны.

«Это не только наше будущее, но и будущее наших детей, поэтому я всех прошу прийти сегодня на избирательные участки и проголосовать», — отметил член Совета Федерации РФ.