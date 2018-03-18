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К полудню в Пензенской области проголосовала почти треть избирателей

12:40 | 18.03.2018 | Политика

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Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Явка избирателей в Пензенской области на выборах президента России, по данным на 12.00 воскресенья, 18 марта, составила 32,5%. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил представитель избирательной комиссии региона.

К полудню в Пензенской области проголосовала почти треть избирателей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, в количественном выражении это 343 тыс. 343 человек.

Он напомнил, что явка избирателей на 10.00 составляла 11,91%.

Вместе с тем выборы будут считаться состоявшимися при любой активности граждан, имеющих право голоса, поскольку порога явки нет.

По данным облизбиркома, на 1 января 2018 года в Пензенской области было зарегистрировано 1 млн. 83 тыс. 179 избирателей.

На предыдущих выборах президента России, которые состоялись 4 марта 2012 года, показатель активности избирателей в целом по стране составил 65,34%, в Пензенской области — 68,13%.
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