Георгий Камнев пришел на выборы вместе с дочерью Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Член президиума ЦК КПРФ, первый секретарь пензенского обкома партии, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев вместе со старшей дочерью Еленой проголосовал на выборах президента России на избирательном участке №108, расположенном в здании школы №77 города Пензы.

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Представитель комиссии, выдававшая ему бюллетень, подарила девочке набор тематических наклеек о выборах.

Затем Георгий Камнев вместе с дочерью проследовал к урне, оснащенной комплексом обработки избирательных бюллетеней. Когда член избиркома предложила депутату сначала пройти в кабинку для голосования, депутат пояснил, что уже сделал свой выбор.

После этого он опустил бюллетень в КОИБ, комментируя процесс дочери.

По словам лидера пензенских коммунистов, его супруга осталась дома, так как их младшему сыну еще нет и месяца.

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«Сегодня важный день. Призываю тех, кто еще не успел проголосовать, обязательно это сделать. […] Мы выбираем будущее, поэтому я сегодня пришел со своим ребенком, чтобы тоже привить эту культуру обязательного голосования. Я против того, когда люди говорят, что нет смысла в голосовании. Делай что должен, и будь что будет — лучше таким принципом руководствоваться. Это не занимает много времени — 10–15 минут, зато каждый человек вносит свой вклад в развитие страны», — пояснил Георгий Камнев в беседе с журналистами.

Он выразил надежду на то, что 18 марта войдет в историю как день одних из самых честных и прозрачных выборов.

«Очень было бы здорово, если бы [голосование] прошло без каких-либо существенных нарушений, чтобы все соперники, все кандидаты признали эти выборы честными. Вот тогда был бы идеальный вариант вне зависимости от того, с каким результатом и кто бы победил», — сказал коммунист.