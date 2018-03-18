Актеры из Пензы проголосовали в Израиле Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Актеры пензенского областного драматического театра имени А.В. Луначарского, которые находятся на гастролях в Израиле, проголосовали на выборах президента России 18 марта по месту пребывания.

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В частности, свой гражданский долг исполнили художественный руководитель учреждения культуры Сергей Казаков и актеры Сергей Дрожжилов, Альбина Смелова, Алексей Болдырев, Илья Кочетков и Юлия Кузнецова.

Они посетили избирательный участок №8093 в городе Ришон-ле-Цион.

Сергей Казаков сфотографировался с мужской половиной труппы, после чего разместил снимок в своем аккаунте в Instagram.

Все шестеро актеров заняты в спектакле «В зале есть врач?» московского драматурга и киносценариста Елизаветы Трусевич. В рамках фестиваля «Театральный дивертисмент» 16 и 17 марта состоялись показы постановки в Ашдоде и Петах-Тикве.

Заключительный спектакль состоится вечером 18 марта в концертном зале «Яд ле-Баним» в Ришон-ле-Ционе, после чего делегация пензенского драмтеатра отправится в Россию, сообщает пресс-служба учреждения культуры.