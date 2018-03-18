Путин набирает в Пензенской области более 79% голосов Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Действующий президент России Владимир Путин набирает на выборах в Пензенской области более 79% голосов. Таковы результаты после обработки свыше 46% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, второй результат у Павла Грудинина (КПРФ) — более 10%, третий — у Владимира Жириновского (ЛДПР) — чуть менее 6%.

На четвертом месте Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), у нее пока примерно 1,2%.

Остальные четыре кандидата на пост главы государства, как и прежде, набирают менее процента: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,75%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,63%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,61%, Борис Титов («Партия роста») — 0,53%.