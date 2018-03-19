За Путина в Пензенской области проголосовали около 80% избирателей Политика Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Действующий президент России Владимир Путин уверенно побеждает на выборах в Пензенской области, набирая 79,57% после обработки почти 79% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, за Павла Грудинина (КПРФ) проголосовали 10,19% жителей региона, пришедших 18 марта на участки, за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 5,77%. На четвертом месте по-прежнему находится Ксения Собчак («Гражданская инициатива») с 1,17%. Остальные четыре кандидата на высший государственный пост, как и прежде, набирают менее процента: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,73%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,61%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,6%, Борис Титов («Партия роста») — 0,52%. Нашли ошибку в тексте?

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