EN
02:09:00 Понедельник, 19 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы президента России в Пензенской области 18 марта 2018 года

За Путина в Пензенской области проголосовали около 80% избирателей

00:59 | 19.03.2018 | Политика

Печать

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Действующий президент России Владимир Путин уверенно побеждает на выборах в Пензенской области, набирая 79,57% после обработки почти 79% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

За Путина в Пензенской области проголосовали около 80% избирателей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно данным, получаемым ИА «PenzaNews» из облизбиркома, за Павла Грудинина (КПРФ) проголосовали 10,19% жителей региона, пришедших 18 марта на участки, за Владимира Жириновского (ЛДПР) — 5,77%.

На четвертом месте по-прежнему находится Ксения Собчак («Гражданская инициатива») с 1,17%.

Остальные четыре кандидата на высший государственный пост, как и прежде, набирают менее процента: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,73%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,61%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,6%, Борис Титов («Партия роста») — 0,52%.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Житель Пензы попался на уловку мошенника, пытаясь помочь «зятю» Актеры из Пензы проголосовали в Израиле
Задержаны подозреваемые в краже из магазина в Сердобском районе Коммунисты зафиксировали нарушения на выборах в Пензенской области
В Пензе организована горячая линия по защите прав избирателей Генерал-полковник Валерий Капашин проголосовал в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама