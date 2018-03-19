Результат Грудинина в Пензенской области упал ниже 10%, но затем вновь вырос Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Уровень поддержки кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина на выборах в Пензенской области после обработки около 98,4% протоколов участковых избирательных комиссий опустился до 9,98%, но затем вновь перешагнул эту отметку.

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Так, по итогам обработки почти 99,5% протоколов от общего числа УИК в регионе результат Павла Грудинина составляет 10,01%.

Абсолютным лидером политического марафона стал действующий президент России Владимир Путин, который набирает 79,93% голосов пензенских избирателей.

У председателя ЛДПР Владимира Жириновского третий результат, за него проголосовали 5,62%.

Ксения Собчак, которая представляет «Гражданскую инициативу», как и прежде, получает 1,15%.

Остальные четыре кандидата на пост президента страны — Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Григорий Явлинский («Яблоко») и Борис Титов («Партия роста») — набирают менее 1% голосов каждый.