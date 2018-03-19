Стали известны предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Предварительные итоги выборов президента России в Пензенской области стали известны после обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий.

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Действующий глава государства Владимир Путин, который уверенно лидировал с момента начала подсчета голосов в регионе, стал безоговорочным победителем.

Согласно последним данным, полученным корреспондентом ИА «PenzaNews» в облизбиркоме, за него проголосовали 79,98% избирателей, пришедших на участки в Пензенской области в минувшее воскресенье, 18 марта.

Второе место занял Павел Грудинин (КПРФ), получив 9,98%, третье — Владимир Жириновский (ЛДПР), у него 5,6%.

Ксения Собчак («Гражданская инициатива») набрала в Пензенской области лишь 1,16%.

Остальные четыре кандидата, претендовавшие на высший государственный пост, получили менее одного процента: Максим Сурайкин («Коммунисты России») — 0,72%, Григорий Явлинский («Яблоко») — 0,6%, Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») — 0,59%, Борис Титов («Партия роста») — 0,52%.

Явка на выборах президента России в Пензенской области составила 73,75%.

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Выборы президента России

По данным Центризбиркома, в целом по стране после обработки 99% итоговых протоколов УИК действующий президент РФ Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов.

За Павла Грудинина проголосовали 11,82% избирателей, за Владимира Жириновского — 5,68%.

На четвертом месте Ксения Собчак с 1,66% голосов. За ней следует Григорий Явлинский, у него 1,04%.

Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин получили менее 1% голосов каждый — 0,75%, 0,68% и 0,65% соответственно.

Явка избирателей на выборах президента РФ по данным с 95% участков составила более 67%.