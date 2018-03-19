Явка на выборах президента РФ во всех районах области оказалась выше, чем в 2012 году Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Явка на выборах президента Российской Федерации 2018 года, которые состоялись 18 марта, во всех районах Пензенской области оказалась выше, чем 6 лет назад, и в среднем по региону составила 73,75%. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Мы объясняем это высокой организацией проведения выборов. Это мнение не наше, а участников избирательного процесса, избирателей, которые звонили», — сказал он в ходе брифинга в избирательной комиссии региона утром в понедельник, 19 марта.

Александр Синюков пояснил, что явка в сельских районах Пензенской области традиционно была выше, чем в городах.

«Самые активные — Шемышейский, Лопатинский и Наровчатский районы», — уточнил глава облизбиркома.

Он добавил, что наименьшая явка на выборах президента России в регионе зафиксирована в Пензе и Кузнецке.

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«Город Пенза, город Кузнецк и город Заречный, в которых на предыдущих выборах было меньше 40% или чуть больше 40%, в настоящее время по этим районам проценты колеблются от 55% до 62%», — сказал Александр Синюков.

Комментируя корреспонденту ИА «PenzaNews» расхождение в 0,4% между явкой в 73,75% и числом проголосовавших граждан в 73,71%, он отметил, что были испорченные и вынесенные бюллетени.

«Человеку бюллетень выдали, он его получил, расписался, в кабину зашел, положил в карман и вышел», — обрисовал ситуацию Александр Синюков.

Председатель избиркома региона подчеркнул, что точных данных о том, сколько именно бюллетеней было испорчено, а сколько вынесено, пока нет.

На предыдущих президентских выборах, которые состоялись 4 марта 2012 года, показатель активности избирателей в целом по стране составил 65,34%, в Пензенской области — 68,13%.

По данным ЦИК, явка в 2018 году после обработки 99,83% протоколов составила 67,47%. Подсчет голосов продолжается.