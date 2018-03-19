Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы за активность и единство Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил жителей за активное участие в голосовании на выборах президента России, состоявшихся в минувшее воскресенье, 18 марта.

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«Пензенцы показали на этих выборах высокую активность, проявили единство, поддержали линию на стабильность и дальнейший экономический рост нашего государства. Из 267 тыс. человек, пришедших на избирательные участки в Пензе, 200 тыс. 314 пензенцев проголосовали за Владимира Владимировича Путина», — отметил мэр.

Он выразил признательность каждому, кто исполнил свой гражданский долг, за патриотизм, любовь к Родине, инициативность, настойчивость, решительность и самостоятельность.

«От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, устройства во всех делах и реализации намеченных планов на благо города Пензы и России!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.