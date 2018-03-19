EN
10:19:12 Понедельник, 19 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы президента России в Пензенской области 18 марта 2018 года

Более 40 тыс. человек в Пензенской области проголосовали не по прописке

10:01 | 19.03.2018 | Политика

Печать

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Более 40 тыс. человек в Пензенской области проголосовали на выборах президента России 18 марта по месту фактического пребывания, а не по регистрации. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

Более 40 тыс. человек в Пензенской области проголосовали не по прописке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На территории Пензенской области таких лиц прикрепилось 47 тыс. 314 человек, проголосовали 40 тыс. 527 человек, или 85,7%. То есть заявились они на участки, но часть из них не явилась. В силу жизненных обстоятельств могли измениться какие-то причины, и люди не пришли», — пояснил он в ходе брифинга, который состоялся в избирательной комиссии Пензенской области утром в понедельник, 19 марта.

Александр Синюков уточнил, что в период с 13 марта до 14.00 17 марта было выдано 2 тыс. 184 спецзаявления, по которым на участки явились 1 тыс. 174 человека, или 53,71%.

«В целом по Пензенской области [тех], которые и прикреплялись, и откреплялись — и от нас уезжали, и к нам приезжали, в общей сложности было более 113 тыс. человек», — добавил глава облизбиркома.

Читайте также

Явка на выборах президента РФ во всех районах области оказалась выше, чем в 2012 году

Он отметил, что высокая явка на выборах является в том числе результатом изменений законодательства, которые позволили гражданам не ехать к себе на участок по месту регистрации.

По словам Александра Синюкова, на данный момент пока невозможно озвучить, в каких регионах страны больше всего голосовали по месту пребывания жители Пензенской области.

«Эта информация очень объемная», — сказал он, уточнив, что трудность вычисления связана также с тем, что заявления были поданы через разные каналы — портал госуслуг, многофункциональные центры и избирательные комиссии.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
Ночной пожар в Башмаковском районе унес жизнь мужчины В Пензе 20 марта назовут авторов лучших дополнительных образовательных программ
Виктор Кувайцев поблагодарил жителей Пензы за активность и единство Серьезных нарушений общественного порядка во время выборов не допущено — МВД
Житель Пензы попался на уловку мошенника, пытаясь помочь «зятю» Актеры из Пензы проголосовали в Израиле
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама