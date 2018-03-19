Более 40 тыс. человек в Пензенской области проголосовали не по прописке Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Более 40 тыс. человек в Пензенской области проголосовали на выборах президента России 18 марта по месту фактического пребывания, а не по регистрации. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«На территории Пензенской области таких лиц прикрепилось 47 тыс. 314 человек, проголосовали 40 тыс. 527 человек, или 85,7%. То есть заявились они на участки, но часть из них не явилась. В силу жизненных обстоятельств могли измениться какие-то причины, и люди не пришли», — пояснил он в ходе брифинга, который состоялся в избирательной комиссии Пензенской области утром в понедельник, 19 марта.

Александр Синюков уточнил, что в период с 13 марта до 14.00 17 марта было выдано 2 тыс. 184 спецзаявления, по которым на участки явились 1 тыс. 174 человека, или 53,71%.

«В целом по Пензенской области [тех], которые и прикреплялись, и откреплялись — и от нас уезжали, и к нам приезжали, в общей сложности было более 113 тыс. человек», — добавил глава облизбиркома.

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Он отметил, что высокая явка на выборах является в том числе результатом изменений законодательства, которые позволили гражданам не ехать к себе на участок по месту регистрации.

По словам Александра Синюкова, на данный момент пока невозможно озвучить, в каких регионах страны больше всего голосовали по месту пребывания жители Пензенской области.

«Эта информация очень объемная», — сказал он, уточнив, что трудность вычисления связана также с тем, что заявления были поданы через разные каналы — портал госуслуг, многофункциональные центры и избирательные комиссии.