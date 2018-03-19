EN
12:37:03 Понедельник, 19 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы президента России в Пензенской области 18 марта 2018 года

За выборами в Пензенской области наблюдали не менее 6 тыс. человек

10:21 | 19.03.2018 | Политика

Печать

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. От 6 тыс. до 11 тыс. человек, по предварительным данным, участвовали в выборах президента России в Пензенской области в качестве наблюдателей. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

За выборами в Пензенской области наблюдали не менее 6 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отчетные данные сводятся. Будет озвучено позже», — пояснил он в ходе брифинга, который состоялся в избирательной комиссии Пензенской области утром в понедельник, 19 марта.

При этом глава избиркома региона выразил признательность всем, кто наблюдал за выборами 18 марта.

Читайте также

Корпус «За чистые выборы» пока не зафиксировал в Пензенской области серьезных нарушений

«Безусловно, мы благодарны и корпусу наблюдателей [«За чистые выборы»], и наблюдателям от кандидатов, от политических партий, наблюдателям от общественных палат Российской Федерации и Пензенской области, которые непосредственно присутствовали на участках, которые мониторили интернет-пространство […] и сигнализировали нам о возможных нарушениях. Эти сообщения о возможных нарушениях давали возможность нам реагировать мгновенно, разбираться конкретно по каждому вопросу», — сказал Александр Синюков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации координатора корпуса «За чистые выборы» Андрея Глухова, от этого объединения за ходом голосования в Пензенской области следили около 2,5 тыс. наблюдателей, которые были направлены общественными палатами России и региона.

По его словам, на каждом из 1 тыс. 102 участков находились по два наблюдателя, работал координационный центр и мобильные бригады.
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе навес над входом в частный дом рухнул на автомобиль под тяжестью снега В Пензе проведут беседу с родителями, чьи дети отдыхали в кальянной
В Пензенской области работали шестеро международных наблюдателей Житель Заречного госпитализирован с ножевым ранением после ссоры с собутыльником
Выборы в Пензенской области прошли без происшествий — МЧС Александр Большунов завоевал два «золота» в финале Кубка мира
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама