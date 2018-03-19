За выборами в Пензенской области наблюдали не менее 6 тыс. человек Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. От 6 тыс. до 11 тыс. человек, по предварительным данным, участвовали в выборах президента России в Пензенской области в качестве наблюдателей. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Отчетные данные сводятся. Будет озвучено позже», — пояснил он в ходе брифинга, который состоялся в избирательной комиссии Пензенской области утром в понедельник, 19 марта.

При этом глава избиркома региона выразил признательность всем, кто наблюдал за выборами 18 марта.

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«Безусловно, мы благодарны и корпусу наблюдателей [«За чистые выборы»], и наблюдателям от кандидатов, от политических партий, наблюдателям от общественных палат Российской Федерации и Пензенской области, которые непосредственно присутствовали на участках, которые мониторили интернет-пространство […] и сигнализировали нам о возможных нарушениях. Эти сообщения о возможных нарушениях давали возможность нам реагировать мгновенно, разбираться конкретно по каждому вопросу», — сказал Александр Синюков.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по информации координатора корпуса «За чистые выборы» Андрея Глухова, от этого объединения за ходом голосования в Пензенской области следили около 2,5 тыс. наблюдателей, которые были направлены общественными палатами России и региона.

По его словам, на каждом из 1 тыс. 102 участков находились по два наблюдателя, работал координационный центр и мобильные бригады.