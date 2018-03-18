Корпус «За чистые выборы» пока не зафиксировал в Пензенской области серьезных нарушений Политика

Пенза, 18 марта 2018. PenzaNews. Наблюдатели корпуса «За чистые выборы» не зафиксировали серьезных нарушений в ходе голосования на выборах президента России в Пензенской области по данным на 17.00 воскресенья, 18 марта. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил региональный координатор корпуса Андрей Глухов.

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«На данный момент серьезных нарушений выявлено пока что не было. […] Были определенные трудности с аккредитацией наших наблюдателей на участках, потому что, к сожалению, не все председатели участковых избирательных комиссий знали об изменении законодательства, в частности, о том, что сейчас Общественная палата России, Пензенской области могут направлять наблюдателей на участки. [...] После личных диалогов с председателями участковых избирательных комиссий данные проблемы были устранены», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наблюдатели обнаружили агитационные материалы на расстоянии менее 50 метров от двух избирательных участков — в Первомайском районе Пензы и в Бековском районе, однако после обращения в избирательные комиссии плакаты были заклеены.

Андрей Глухов сообщил также, что представители корпуса «За чистые выборы» проверяли информацию о подвозе избирателей сторонниками кандидатов на трех участках — в областном центре и районах.

«Сразу связываемся с наблюдателями по этому поводу. Они комментируют ситуацию, которая есть на участках. Данные нарушения пока не подтвердились. […] Плюс ведется постоянный контроль карты нарушений на «Национальном общественном мониторинге». За сегодня пока туда не было занесено нарушений», — сказал собеседник агентства.

Говоря о других замечаниях, координатор корпуса рассказал, что на участке №204 в Терновке угол съемки камеры позволял видеть процесс голосования в одной из кабинок.

«Мы связались с избирательной комиссией Пензенской области. Они сразу же направили специалистов туда», — пояснил он, уточнив, что после этого кабинка была смещена и нарушение устранено.

По словам Андрея Глухова, члены корпуса не проверяли информацию о подозрительно большом количестве избирателей, которые изъявили желание голосовать не по месту регистрации, а также о так называемых «мертвых душах» — умерших людях, внесенных в списки.

Вместе с тем он подтвердил, что по сравнению с предыдущими выборами на ряде участков зафиксировано большее число избирателей, желающих проголосовать на дому, и связал это с активной работой уполномоченного по правам человека в Пензенской области Елены Роговой, общественных организаций и правозащитников.

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«В этом году велась очень активная работа, чтобы каждый желающий мог реализовать свое избирательное право, проголосовать, за кого он считает нужным, и, соответственно, чтобы каждому человеку, кто даже не может физически добраться до участка, была предоставлена такая возможность, поэтому, собственно, их такое большое количество», — пояснил региональный координатор корпуса.

Он сообщил, что всего за ходом голосования в регионе следят около 2,5 тыс. наблюдателей от корпуса «За чистые выборы», которые направлены Общественными палатами Пензенской области и России, что более чем в 8 раз превышает показатель прошлого года.

«На данный момент у нас 2 тыс. 204 наблюдателя. На каждом участке у нас по два человека находится. […] Плюс резерв наблюдателей и ситуационный штаб, который базируется на базе пензенского госуниверситета», — пояснил Андрей Глухов.

Региональный координатор корпуса уточнил, что в 2018 году создано гораздо больше мобильных бригад — 10 на базе ПГУ, а еще пять машин предоставлены правительством Пензенской области, чтобы в случае необходимости выехать в районы.

«Мы как ситуационный штаб работаем до последнего наблюдателя нашего, который будет на участках, а наши наблюдатели — до получения итогового протокола», — подытожил он.