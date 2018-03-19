В Пензенской области работали шестеро международных наблюдателей Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Шестеро международных наблюдателей следили за ходом голосования на выборах президента России в Пензенской области 18 марта. Об этом сообщил председатель облизбиркома Александр Синюков.

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«Двое, которые приезжали раньше, в основном ОБСЕ [Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе], и четверо, которые приезжали накануне, 17-го [марта], из Казахстана, США, Канады и Голландии. Они работали непосредственно на избирательных участках», — пояснил он в ходе брифинга, который состоялся в избирательной комиссии Пензенской области в понедельник, 19 марта.

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Александр Синюков выразил им благодарность за визит в Пензенской области и наблюдение на выборах.

«Мы не мешали им работать, они не мешали работать нам. […] Они нам не отчитываются, поскольку организующей комиссией является Центральная избирательная комиссия — федеральные же выборы. Поэтому доклад они будут готовить соответственно по своим линиям — ПАСЕ [Парламентская ассамблея Совета Европы], ОБСЕ, СПЧ [Совет по правам человека] и так далее. Этот доклад будет представлен в ЦИК. После того как Центральная избирательная комиссия пришлет его в субъекты, можно будет ознакомиться в электронном виде или в печатном», — сказал глава облизбиркома.