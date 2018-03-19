Выборы в Пензенской области прошли без происшествий — МЧС Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Нарушений требований пожарной безопасности на избирательных участках в Пензенской области при проведении выборов президента России 18 марта не допущено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

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В ведомстве пояснили, что на всех 1 тыс. 102 участках предварительно были проведены противопожарные инструктажи и занятия, призванные напомнить сотрудникам избирательных комиссий правила использования первичных средств пожаротушения.

«Для обеспечения безопасности в период проведения выборов главы государства были задействованы более 2 тыс. человек личного состава МЧС России по Пензенской области, а также муниципальной пожарной охраны и свыше 400 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

С 10.00 понедельника, 19 марта, режим повышенной готовности снят.