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БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Выборы президента России в Пензенской области 18 марта 2018 года

Выборы в Пензенской области прошли без происшествий — МЧС

11:00 | 19.03.2018 | Политика

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Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Нарушений требований пожарной безопасности на избирательных участках в Пензенской области при проведении выборов президента России 18 марта не допущено. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе главного управления МЧС РФ по региону.

Выборы в Пензенской области прошли без происшествий — МЧС

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что на всех 1 тыс. 102 участках предварительно были проведены противопожарные инструктажи и занятия, призванные напомнить сотрудникам избирательных комиссий правила использования первичных средств пожаротушения.

«Для обеспечения безопасности в период проведения выборов главы государства были задействованы более 2 тыс. человек личного состава МЧС России по Пензенской области, а также муниципальной пожарной охраны и свыше 400 единиц техники», — уточнили в пресс-службе.

С 10.00 понедельника, 19 марта, режим повышенной готовности снят.
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