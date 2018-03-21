Суд в Пензе признал законным увольнение главы сельской администрации Валентины Бреевой Политика

Пенза, 21 марта 2018. PenzaNews. Пензенский областной суд признал законным применение дисциплинарного взыскания в виде увольнения в отношении главы администрации Соломинского сельсовета Башмаковского района Валентины Бреевой, представившей недостоверные сведения о доходах за 2016 год.

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«Прокурорская проверка показала, что на банковскую карту муниципальной чиновницы в 2016 году поступила денежная сумма в размере более 2,2 млн. рублей, что превышает совокупный доход ее семьи за три предшествующих года. В справке о доходах эта сумма главой администрации указана не была», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, также выяснилось, что дочь Валентины Бреевой является заместителем председателя комитета местного самоуправления Соломинского сельсовета, что не исключает возникновения конфликта интересов и коррупционных проявлений при решении вопросов, связанных с распоряжением муниципальным имуществом, выплатой денежного содержания, и другими.

Светлана Артамонова пояснила, что прокуратура внесла в комитет местного самоуправления представление.

«На состоявшейся в октябре 2017 года сессии представительного органа местного самоуправления депутаты большинством голосов приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы администрации в связи с утратой доверия», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что Валентина Бреева обжаловала это решение в Башмаковский районный суд, который восстановил ее в должности в связи с нарушением процедуры применения дисциплинарного взыскания.

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«Прокуратура района принесла апелляционное представление на решение суда первой инстанции, а комитет местного самоуправления — апелляционную жалобу. При рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам областного суда процедура применения дисциплинарного взыскания в виде увольнения Валентины Бреевой признана соответствующей требованиям закона. В удовлетворении ее исковых требований, в том числе о восстановлении на работе, отказано. Решение суда апелляционной инстанции вступило в законную силу», — уточнила Светлана Артамонова.

Согласно сведениям, размещенным на сайте администрации Соломинского сельсовета, декларированный доход Валентины Бреевой за 2016 год составил около 642 тыс. рублей.

Ей принадлежат два земельных участка площадью 5 тыс. и 5 тыс. 27 кв. метров, два дома площадью 36 и 43,8 кв. метра, 1/3 доли квартиры площадью 75 кв. метров и автомобиль «Toyota RAV4».