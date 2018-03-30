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Удовлетворенность населения Пензы работой власти растет — мэр

10:25 | 30.03.2018 | Политика

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Уровень удовлетворенности населения Пензы деятельностью органов исполнительной власти растет. Об этом заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев.

Удовлетворенность населения Пензы работой власти растет — мэр. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Он достигает в нашем городе уровня в 89,7%», — уточнил мэр, выступая с докладом об итогах работы за 2017 год в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.

Виктор Кувайцев добавил, что представители власти стараются оправдать ожидания жителей, хотя проблем в Пензе меньше не становится.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», оценить деятельность администрации Пензы и мэра можно, в частности, на сайте областного правительства.

Жителям предлагается ответить на вопросы, касающиеся транспортного обслуживания, качества дорог, организации водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения.
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