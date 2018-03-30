Удовлетворенность населения Пензы работой власти растет — мэр
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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Уровень удовлетворенности населения Пензы деятельностью органов исполнительной власти растет. Об этом заявил глава городской администрации Виктор Кувайцев.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Он достигает в нашем городе уровня в 89,7%», — уточнил мэр, выступая с докладом об итогах работы за 2017 год в ходе 43-й очередной сессии гордумы в пятницу, 30 марта.
Виктор Кувайцев добавил, что представители власти стараются оправдать ожидания жителей, хотя проблем в Пензе меньше не становится.
Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», оценить деятельность администрации Пензы и мэра можно, в частности, на сайте областного правительства.
Жителям предлагается ответить на вопросы, касающиеся транспортного обслуживания, качества дорог, организации водо-, тепло-, газо- и энергоснабжения.