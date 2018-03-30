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Пензенский губернатор ушел в отпуск

12:32 | 30.03.2018 | Политика

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Пенза, 30 марта 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев ушел в отпуск. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания региона Валерий Лидин.

Пензенский губернатор ушел в отпуск

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Иван Александрович Белозерцев в отпуске. Я думаю, что после той работы, которая проведена, тем более он давно не мог пойти в отпуск, сегодня самое время было уйти. И он получил разрешение в администрации [президента России]», — сказал спикер регионального парламента в завершение 7-й очередной сессии в пятницу, 30 марта, на которой губернатор отсутствовал.

Валерий Лидин добавил, что перед тем, как Иван Белозерцев уехал отдыхать, он обсудил с ним вопрос об отчете губернатора перед Законодательным собранием.

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«В этой связи предлагается дата [для проведения следующей сессии] — 25 апреля. Времени осталось немного, но это будет главный вопрос», — пояснил он.

Валерий Лидин попросил всех депутатов спланировать свой рабочий график и отпуска таким образом, чтобы не пропустить предстоящую сессию.

«Нам постараться надо провести эту сессию с максимальной явкой», — подытожил он.

В соответствии с региональным законом «О губернаторе Пензенской области», главе субъекта федерации предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск общей продолжительностью 60 календарных дней.
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