В Пензенской области явка на выборах вплотную приблизилась к рекорду 2008 года Политика

Пенза, 19 марта 2018. PenzaNews. Явка на выборах президента России в Пензенской области, которая составила 73,75%, оказалась всего на 0,04% ниже уровня 2008 года, когда был зафиксирован рекордный более чем за 10 предыдущих лет результат. Об этом свидетельствуют статистические данные, предоставленные ИА «PenzaNews» в облизбиркоме.

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Так, в 1996 году, когда первый президент России Борис Ельцин был переизбран на второй срок, в выборах приняли участие 72,36% жителей Пензенской области, имеющих право голоса, а средняя явка в России составила 69,8%.

В 2000 году в регионе была зафиксирована активность избирателей на уровне 70,06% при общероссийской в 68,64%. Это были первые выборы, в которых участвовал и победил действующий глава государства Владимир Путин.

Затем в 2004 году, когда он был переизбран на второй срок, в Пензенской области и в целом по стране явка существенно снизилась — 64,42% и 64,38% соответственно, а в 2008 году, когда победил Дмитрий Медведев, она поднялась выше прежнего уровня — 73,79% и 69,7%.

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В 2012 году в выборах приняли участие 68,13% пензенских избирателей. Данный показатель вновь оказался выше, чем в среднем по стране — 65,34%. В результате голосования Владимир Путин тогда был избран главой государства на шестилетний срок.

В ходе выборов 2018 года в Пензенской области, по предварительным данным, зафиксирована явка на уровне 73,75%, а в целом по России — 67,98%. При этом активность избирателей была выше значений 2012 года во всех районах региона.

Точные данные по количеству и проценту голосов, отданных за Владимира Путина в Пензенской области в разные годы, в облизбиркоме оперативно предоставить затруднились.

По сведениям газеты «Улица Московская», на первых президентских выборах 26 марта 2000 года Владимир Путин получил в Пензенской области 49,34% голосов избирателей, на вторых — 14 марта 2004 года — 64,56%, а после перерыва, когда страной четыре года руководил Дмитрий Медведев, 4 марта 2012 года он набрал 64,27%.

Уровень поддержки Владимира Путина в Пензенской области на выборах президента России 18 марта 2018 года составил 79,98%.