В Пензе создан совет молодежных парламентов муниципальных образований Политика

Пенза, 6 апреля 2018. PenzaNews. Первое заседание совета молодежных парламентов муниципальных образований Пензенской области состоялось в пятницу, 6 апреля.

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«Я напомню, что ровно год назад на IV форуме молодых парламентариев Пензенской области были высказаны предложения о создании структуры, которая объединила бы все молодежные парламенты районов, позволила бы проводить единую проектную и информационную работу. Сегодня для нас исторический день, можно сказать. Данная система под названием «Совет молодежных парламентов муниципальных образований Пензенской области» начинает свою работу», — отметил председатель молодежного парламента при Законодательном собрании региона шестого созыва Андрей Сушков.

Он добавил, что на первое заседание было решено пригласить не только молодых парламентариев из всех районов области, но и их кураторов от администраций и собраний представителей.

«Наша цель сегодня — заложить общее понимание молодежного парламентаризма и определиться со стратегией дальнейшего развития», — добавил Андрей Сушков.

После этого собравшиеся поделились своими мнениями по обозначенной теме.