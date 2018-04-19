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В Заречном молодежь на один день займет кресла чиновников

09:22 | 19.04.2018 | Политика

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Заречный, 19 апреля 2018. PenzaNews. Члены молодежного парламента займут руководящие посты в Заречном Пензенской области в рамках акции «День дублера», которая состоится в предстоящую пятницу, 20 апреля.

В Заречном молодежь на один день займет кресла чиновников

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ее проведение приурочено ко Дню местного самоуправления, который будет отмечаться 21-го числа.

Как сообщает управление общественных связей ЗАТО, дублерам предстоит разработать концепцию молодежного праздника по случаю предстоящего 60-летия города.

Для этого они проведут выездные совещания на площадках, которые планируется задействовать. Затем участники акции подготовят проект молодежного Дня города.

В завершение будет организован торжественный вечер, посвященный Дню местного самоуправления, а также состоится встреча по мини-футболу между руководителями и их дублерами.

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