Годовой доход депутата Алексея Шуварина составил около 366 тыс. рублей Политика

Пенза, 2 мая 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход депутата Пензенской городской думы шестого созыва от округа №14, члена фракции «Единая Россия» Алексея Шуварина, который также является председателем президиума областной коллегии адвокатов «Советник», составил по итогам 2017 года около 366 тыс. рублей, в то время как в 2016-м он достигал почти 1,3 млн. рублей.

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Народный избранник владеет квартирой площадью 103 кв. метра, 1/4 доли земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 53 сотки, 1/2 доли земельного участка под индивидуальное жилищное строительство площадью около 10 соток, 1/2 доли жилого дома площадью около 114 кв. метров, 1/4 доли жилого дома площадью почти 36 кв. метров и автомобилем «Lexus NX 200».

Годовой доход супруги Алексея Шуварина уменьшился не столь значительно: в 2016 году он составлял почти 600 тыс. рублей, в 2017-м — чуть более 491 тыс. рублей.

Ей принадлежит 1/4 доли земельного участка для ведения ЛПХ площадью 53 сотки, 1/4 доли жилого дома площадью почти 36 кв. метров и автомобиль «Toyota Land Cruiser».

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В пользовании у жены депутата находятся квартира площадью 103 кв. метра, нежилое помещение площадью почти 168 кв. метров, жилой дом площадью около 114 кв. метров и земельный участок под ИЖС площадью примерно 10 соток.

Каждому из двоих несовершеннолетних детей принадлежит по 1/4 доли земельного участка для ведения ЛПХ площадью 53 сотки и жилого дома площадью около 36 кв. метров. У одного из них также имеется дачный земельный участок площадью 5 соток.

Кроме того, в пользовании у обоих находятся квартира площадью 103 кв. метра, земельный участок под ИЖС площадью около 10 соток и жилой дом площадью почти 114 кв. метров.