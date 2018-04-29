Годовой доход депутата Михаила Лисина составил чуть более 143 тыс. рублей Политика

Пенза, 29 апреля 2018. PenzaNews. Декларированный годовой доход избранного по единому округу в составе региональной группы №2 депутата Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва, члена фракции «Единая Россия» Михаила Лисина, который также является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и гендиректором ООО «Электра», составил за 2017 год чуть более 143 тыс. рублей.

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Ему принадлежат три земельных участка общей площадью около 15 соток, жилой дом площадью почти 261 кв. метр, жилое строение площадью около 21 кв. метра, три гаража общей площадью свыше 477 кв. метров и мотоцикл «Kawasaki Ninja 400R».

В пользовании у Михаила Лисина находятся земельный участок площадью более 14 соток и квартира площадью около 48 кв. метров.

Супруга депутата за год получила доход в размере более 375 тыс. рублей.

Она владеет квартирой площадью почти 58 кв. метров и автомобилем «BMW X6 xDrive35i».

У нее, а также двоих несовершеннолетних детей — дочери и сына — в пользовании находятся земельный участок площадью около 6 соток и жилой дом площадью почти 261 кв. метр. Помимо этого, жена депутата пользуется гаражом площадью 58 кв. метров.

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Законодательное собрание Пензенской области является постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти региона. Состоит из 36 депутатов.

В шестом созыве, который был избран 10 сентября 2017 года, 32 депутата представляют «Единую Россию», двое — КПРФ, по одному — ЛДПР и «Справедливую Россию».

На постоянной профессиональной основе в Законодательном собрании Пензенской области работают девять депутатов: председатель Валерий Лидин («Единая Россия»), трое его заместителей — Сергей Егоров, Вячеслав Космачев и Владимир Полукаров (все от «Единой России»), глава комитета по социальной политике Георгий Камнев (КПРФ), председатель комитета по экономической политике Василий Чернышов («Единая Россия»), а также трое заместителей глав профильных комитетов — Александр Васильев (ЛДПР), Яна Куприна («Единая Россия») и Валерий Плахута («Справедливая Россия»).

По подсчетам ИА «PenzaNews», суммарный декларированный доход депутатов регионального парламента за 2017 год составил примерно 500 млн. рублей, их супругов — около 128 млн. рублей.